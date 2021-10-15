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Haberler Çanakkale 9 suçtan aranan hırsız iş başında yakalandı

9 suçtan aranan hırsız iş başında yakalandı

15.10.2021

ÇANAKKALE'DE, 9 'hırsızlık' suçundan aranan S.Ç, yine hırsızlık için girdiği okulun çatı katında saklanırken, jandarma ekiplerince yakalandı. Hakkındaki 9 'hırsızlık' suçundan aranan zanlı, Lapseki ilçesinin Çardak beldesindeki okula hırsızlık yapmak için girdi. Jandarma ekiplerinin yakalamak için operasyon düzenlediği S.Ç, saklanmaya çalıştığı okulun çatı katında yakalandı. Azılı hırsız çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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