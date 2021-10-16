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Çanakkale’de çifte gökkuşağı heyecanı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyü ile Büyükpaşa köyü arasında gökyüzünde oluşan çifte gökkuşağı manzarası görenleri heyecanlandırdı.Çifte gökkuşağı, yaklaşık 15 dakika gökyüzünde kaldı.

Çanakkale’de çifte gökkuşağı heyecanı
İHA

16.10.2021, 14:32 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021, 14:51

Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde birkaç gündür devam eden sağanağın ardından Büyükpaşa köyü ile Küçükpaşa köyü arasında gökyüzünde oluşan çifte gök kuşağı görenleri heyecanlandırdı.



Yaklaşık 15 dakika gökyüzünde kalan gökkuşağı havanın açılmasıyla gözden kayboldu.

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