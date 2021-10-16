Çanakkale’de çifte gökkuşağı heyecanı

Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde birkaç gündür devam eden sağanağın ardından Büyükpaşa köyü ile Küçükpaşa köyü arasında gökyüzünde oluşan çifte gök kuşağı görenleri heyecanlandırdı.





Yaklaşık 15 dakika gökyüzünde kalan gökkuşağı havanın açılmasıyla gözden kayboldu.