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Haberler Çanakkale Doğum gününde yapılan nakille hayata tutundu

Doğum gününde yapılan nakille hayata tutundu

Doğum gününde yapılan nakille hayata tutundu

17.10.2021

BURSA'DA beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreğinin nakledildiği oto elektrikçisi Yılmaz Er, 5 yıldır bağlandığı diyaliz cihazından kurtulmanın mutluluğunu yaşadı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakil ameliyatına doğum gününde giren 53 yaşındaki Er, "Hayatımı kurtaran bağışçıya ve doktorlarıma minnettarım" dedi.

■ SUAT SALGIN

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