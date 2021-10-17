BURSA'DA beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreğinin nakledildiği oto elektrikçisi Yılmaz Er, 5 yıldır bağlandığı diyaliz cihazından kurtulmanın mutluluğunu yaşadı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakil ameliyatına doğum gününde giren 53 yaşındaki Er, "Hayatımı kurtaran bağışçıya ve doktorlarıma minnettarım" dedi.
■ SUAT SALGIN
Doğum gününde yapılan nakille hayata tutundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.