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Haberler Çanakkale ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen ABD Donanması’na ait LCC-20 borda numaralı ‘USS Mount Whitney’ adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
AA

01.11.2021, 10:23

ABD donanmasına ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Alınan bilgiye göre, LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'na girdi.

Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen geminin geçişine güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.

Boyu 189 metre, ağırlığı 18 bin 400 groston olan geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

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