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Çanakkale Boğazı 16 saat sonra gemi geçişine açıldı

Çanakkale’de yoğun sis nedeniyle dün akşam transit gemi geçişlerine kapatılan boğaz, 16 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Çanakkale Boğaz hattı ve adalar arasında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş., Gelibolu-Lapseki hattının da yeniden faaliyete başladığını duyurdu.