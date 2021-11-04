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Çanakkale Boğazı 16 saat sonra gemi geçişine açıldı

Çanakkale’de yoğun sis nedeniyle dün akşam transit gemi geçişlerine kapatılan boğaz, 16 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Çanakkale Boğaz hattı ve adalar arasında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş., Gelibolu-Lapseki hattının da yeniden faaliyete başladığını duyurdu.

Çanakkale Boğazı 16 saat sonra gemi geçişine açıldı
İHA

04.11.2021, 14:34

Yoğun sis nedeniyle dün gece çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, ulaşıma açıldı.

Çanakkale bölgesinde etkisini artıran sis nedeniyle denizde görüş mesafesinin azalması üzerine dün gece saat 22.00'de boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.

Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği 16 saat sonra yeniden açılarak normale döndü.

Sis nedeniyle yapılamayan Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de tekrar yapılmaya başlandı.

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