Haberler Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü sisler içerisinde

1915 Çanakkale Köprüsü sisler içerisinde

Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün sisler içerisindeki hali, gün doğumunda drone ile görüntülendi.

İHA 05.11.2021, 11:15 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021, 11:16