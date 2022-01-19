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Haberler Çanakkale Beşinci kattan düşen avukat hayatını kaybetti

Beşinci kattan düşen avukat hayatını kaybetti

19.1.2022

Beşinci kattan düşen avukat hayatını kaybetti
ÇANAKKALE Barosu'na kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt (42), önceki gün Kepez beldesine bağlı Hamidiye Mahallesindeki apartmanın 5. katından düştü. Evinin balkonundan bahçeye düşen Yurt'u gören site sakinleri, 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri Yurt'un hayatını kaybettiğini belirlerken, talihsiz avukatın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, sitenin güvenlik kameralarını inceleyerek geniş çaplı soruşturma başlattı. ■ SUAT SALGIN