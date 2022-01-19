Beşinci kattan düşen avukat hayatını kaybetti

ÇANAKKALE Barosu'na kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt (42), önceki gün Kepez beldesine bağlı Hamidiye Mahallesindeki apartmanın 5. katından düştü. Evinin balkonundan bahçeye düşen Yurt'u gören site sakinleri, 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri Yurt'un hayatını kaybettiğini belirlerken, talihsiz avukatın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, sitenin güvenlik kameralarını inceleyerek geniş çaplı soruşturma başlattı. ■ SUAT SALGIN