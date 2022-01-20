1915 Çanakkale Köprüsü ticaret rotalarını değiştirecek! Bölgeye katkısı çok büyük olacak

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı için gün sayılıyor. Köprünün araç geçiş yolunda asfaltlama çalışmalarına hızla devam ediliyor. Lapseki yakasındaki 680 metrelik ve Gelibolu yakasındaki 365 metrelik yaklaşım viyadüklerinde asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen köprünün kenar açıklıklarıyla 2023 metrelik orta açıklığında asfaltlama çalışmalarına geçildi. Köprüde, yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre uzunluğunda yol asfaltlanmış olacak.