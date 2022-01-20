1915 Çanakkale Köprüsü ticaret rotalarını değiştirecek! Bölgeye katkısı çok büyük olacak

'TİCARET ROTALARINI DEĞİŞTİRECEK'

ÇTSO Başkanı Selçuk Semizoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kente yapılmasından dolayı iş dünyası olarak memnuniyet duyduklarını dile getirerek, şunları söyledi:



"1915 Çanakkale Köprüsü ile beraber Çanakkale'ye talep çok daha arttı ve göç alan iller arasındayız. Bu da ekonomik olarak biz iş insanlarını olumlu yönde etkiliyor. Türkiye haritasını göz önüne aldığımızda sadece bir köprü değil, 1915 Çanakkale Köprüsü. Avrupa'yı iç Ege'ye bağlayan bir köprü. 1915 Çanakkale Köprüsü ile beraber ticaret rotalarının değişeceğini düşünüyorum. Bundan da Çanakkale'miz olumlu yönde etkilenecek. Özellikle yaz aylarında feribot seferlerinin belli sayıda olması nedeniyle Çanakkale'mizin meyvesini, sebzesini, balığını, sütünü İstanbul'a ve büyük şehirlerimize ulaştırmakta çok zorluk çekiyorduk. Köprüyle birlikte Çanakkale'nin üretiminin de ivme kazanacağını, ulaşılabilirliğin artacağını ve kentin çok daha cazip bir yer haline geleceğini düşünüyorum.