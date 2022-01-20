Çanakkale’de korkunç son! Boş yağ varilinin patlayarak alev alması sonucu...

Olay, dün Kepez belde Belediyesi şantiyesinde meydana geldi. Kepez Belediyesi'ne ait şantiyede boş yağ varili kesiminin yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Varilin alev alması sonucu Ali Şahin vücudunda yanıklar oluşarak, ağır yaralandı. Olay yerinde 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ali Şahin, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Şahin, buradaki müdahalenin ardından İstanbul'un Kartal ilçesindeki Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesindeki Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavisi süren Şahin, sabah saat 10.00 sıralarında hayatını kaybetti. Şahin, yarın Kepez beldesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.



Ali Şahin'in evli ve bir çocuk babası olduğu, eşi Demet Şahin'in ise 2'nci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.

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