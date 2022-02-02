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Çanakkale'de takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atan cipteki 6 kişi yaralandı.

DHA

02.02.2022, 16:32

Çanakkale’de takla atan cipteki 6 kişi yaralandı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ayvacık Barajı mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yönüne giden Ferhat Yıldırımçakar yönetimindeki 65 AAZ plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Yıldırımçakar ile yanındaki Ferman Yıldırımçakar, Vedat Yıldırımçakar, Ayhan Yıldırımçakar, Bayram Kaplan ve Zafer Yıldırım yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.