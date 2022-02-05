Haberler Çanakkale CHP'li Başkana adli kontrol

CHP'li Başkana adli kontrol

Çanakkale'de haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile Fen İşleri Müdür Vekili Musa Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, memur Metin E. tutuklandı.