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Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İHA

07.02.2022, 18:21

Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Biga´nın Kaldırımbaşı kavşağında meydana geldi. Çanakkale'den Bandırma istikametine seyir halindeki Nail Tozan'ın kullandığı 17 AAV 746 plakalı otomobil, Kaldırımbaşı köyünden Karabiga kavşağına çıkan Mehmet Yılmaz´ın kullandığı 17 AAB 808 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Yılmaz ağır yaralandı. Yılmaz'ın kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiğini öğrenildi.

Tozan ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.