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Sulama kanalında acı son! Cesedini çıkarmak için saatlerce uğraştılar

Muğla'nın fethiye ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, bir sürücü aracın kontrolünü kaybedince yolun kenarında sulama kanalına uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni, suyun içindeki araçtan çıkarmak için saatlerce akıntıyla mücadele edildi.

İHA

13.02.2022, 10:03

Sulama kanalında acı son! Cesedini çıkarmak için saatlerce uğraştılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünün cansız bedeni 3 saat süren operasyonun ardından çıkartıldı.



Edinilen bilgilere göre; Mustafa Şimşek'in kullandığı 20 PL 592 plakalı otomobil, Bozyer Mahallesi'nde su kanalına düştü. Otomobilin düştüğünü görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaklaşık 2 metrelik su dolu kanaldan sürücünün çıkarılamaması üzerine, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timinden yardım istendi. Olay yerine gelen dalgıçların akıntının çok olmasından dolayı araçtaki Şimşek'e ulaşamaması üzerine barajdan kanala gelen kapaklar kapatıldı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından Şimşek'in cesedi otomobilden çıkarılabildi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Otomobil ise vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.