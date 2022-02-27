Başkan Gökhan’dan engel tanımayan zulüm!

Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan'ın bir engelli vatandaşa yaşattığı zulüm, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Başkan Gökhan, 40 yıldır CHP'de siyaset yapan İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder'in partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin hırsını, engelli kız kardeşinden çıkardı. Gökhan, Önder'in engelli kız kardeşi Emine Önder ve yeğeni Seda Önder'in 23 yıldır işlettikleri hediyelik eşya standını zabıtalarca bastırıp, bir gecede ellerinden aldı.

Geçen yıl "Atatürk'ün kurduğu CHP bu değil" diyerek partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katılan Önder'e rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. İl Genel Meclisi Başkanlığına da seçilen Önder'in, istifasını ve AK Parti'ye katılmasını kabullenemeyen CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise eşi benzeri görülmemiş bir vicdansızlığa imza attı.

KİLİTLERİNİ KIRDILAR

Başkan Ülgür'ün talimatıyla harekete geçen Çanakkale Belediyesi zabıta ekipleri, Nejat Önder'in engelli kız kardeşi Emine Önder ve kızı Seda Önder'in standının kilitlerini kırıp, hediyelik eşyalarına el koydu. Vicdanları yaralayan olay, kadın derneklerine tahsis edilen ve 40 yardıma muhtaç kadının el emeklerini sergileyip ekmek parası kazandığı Murabbin Parkı'nda yaşandı. Üyesi olduğu Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği (ELDER) yönetimi de, Emine Önder'e stantlarından çıkarıldığını tebliğ etti.

"CHP'LI DISINDA KIMSEYI BARINDIRMAYIN DEMIS!"

EKMEK teknesi elinden alınan Önder, uygulamanın siyasi olduğunu ileri sürerek savcılığa gidip şikayetçi oldu. Dilekçesinde, parktaki stantların öncelikli olarak ihtiyaç sahibi olan ve hiçbir geliri bulunmayan insanlara destek amacıyla kiralandığını belirten Emine Önder, "Ben de 23 yıldır engelli raporu sahibi olarak ekonomik ihtiyacımı karşılamak amacıyla burada stant açıyordum. Üç zabıta, dernek yöneticileriyle birlikte standıma gelerek, hiçbir hukuki gerekçe sunmadan, kilidimi kırıp eşyalarıma el koydu" dedi.

Derneğe ve belediyeye borcunun olmadığını, derneğin de kurucuları arasında yer aldığını ifade eden Önder, "Ağabeyim Nejat Önder, CHP'den AK Parti'ye geçince belediye beni hedef alıp, sudan sebeplerle tutanak tanzim etti. Belediye Başkanı, 'Burada CHP'li dışında kimseyi barındırmayacaksınız' diye talimat vermiş. İhtiyaç sahipleri için oluşturulmuş bir hizmetle ilgili bu tür siyasi baskı yapılması kabul edilemez" diye konuştu.

SUAT SALGIN