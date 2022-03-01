İşte savaşın ilacı!

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Namazgah Tabyası'nın sur duvarlarında, restorasyon çalışmaları sırasında 112 yıllık olduğu değerlendirilen 2 serum şişesi bulundu.

1910 yılında paketlendiği belirlenen 10 santim büyüklüğünde 112 yıllık 2 adet cam serum şişesi inceleme sonrası Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde sergilenecek.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları sırasında gazi olan Namazgah Tabyası'ndaki sur duvarlarının restorasyon çalışmaları sırasında, o dönemde askerlerin çantalarında bulunma ihtimali olan bir flakon, bir serum şisesi gün yüzüne çıktı. Bunlar cam şişe içerisinde saklandığı için, bugüne kadar ulaşmış. Buradaki bütün hatıraların, Mehmetçik'in eline dokunmuş o malzemelerin hatıralarının ne kadar büyük olduğunu çok iyi biliyoruz. Çanakkale Ruhu'nu, bu kahramanlığın, büyük destanın nasıl yazıldığını ziyaretçimize daha iyi anlatma imkanına sahip olacağız" dedi.