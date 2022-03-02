Savaştan kaçtı ama ölümden kaçamadı

Ukrayna'da Ulusal Denizcilik Akademisi'nde öğrenim gören ve 20 gün önce savaş çıkacağını öngörerek Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki ailesinin yanına gelen genç, Çanakkale Boğazı'nda feribottan denize düşerek hayatını kaybetti. Çanakkale'den Eceabat ilçesine gitmek üzere önceki gün saat 17.00'de hareket eden feribota binen Mehmet Kutay Özcan (29) iddiaya göre, Eceabat açıklarında bilinmeyen bir sebepten denize düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören vatandaşların kaptana bilgi vermesi üzerine feribotun bulunduğu yere Sahil Güvenlik Botu çağırıldı. Suyun üzerinde hareketsiz şekilde duran Özcan, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota çıkarıldı. Karaya götürülen Özcan, sahilde bekleyen ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 YIL ÖNCE BABASI ÖLMÜŞ

Mehmet Kutay Özcan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Özcan'ın denizden çıkarılma anı ise feribottaki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Özcan'ın babasını 4 yıl önce kalp krizinden kaybettiği öğrenildi.

SUAT SALGIN