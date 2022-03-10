20’ye yakın erkeği evlenme vaadiyle 5 milyon lira dolandırdı

Son dakika... Çanakkale'de kendisinden yaşça büyük erkekleri evlenme vaadiyle kandırarak 5 milyon liradan fazla dolandırıcılık yaptığı belirlenen kadın aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisinden 20-30 yaş büyük erkekleri duygusal olarak etkileyip evlenme vaadiyle kandıran kadının dolandırıcılık yaptığı yönünde ihbar ve şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının izni doğrultusunda soruşturma yürüten ekipler, teknik takip sonucunda kimliği belirlenen Zeynep T'nin, eşleri bir süre önce ölen ya da boşanan erkeklere duygusal durumlarını fırsat bilerek yakınlaştığını tespit etti.

Söz konusu mağdurların uzun süredir yalnız yaşadıkları, kendilerine ait gayrimenkulleri, birikmiş paraları ve altınlarının olduğu gibi ortak özelliklerinin bulunduğunun anlaşılması üzerine Zeynep T'nin, duygusal yakınlık kurduğu erkeklerden çeşitli bahanelerle para istediği anlaşıldı.

Zeynep T'nin ayrıca mağdur kişilerden vekalet alarak gayrimenkullerini suç ortağı olduğu değerlendirilen üçüncü şahıslara devrettiği belirlendi.

Ekipler, noter ve tapu işlemlerini takip ederek Zeynep T'nin çocukları Osman ve Ozan C'yi suç ortağı olarak kullandığını tespit etti.

Benzer yöntemlerle 20'ye yakın kişiyi 5 milyon liradan fazla zarara uğrattığı belirlenen Zeynep T, çocukları Osman ve Ozan C. ile suç ortakları olabilecek diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.