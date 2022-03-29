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Haberler Çanakkale Liseli gencin acı sonu! 100 liralık iddia canından etti

Liseli gencin acı sonu! 100 liralık iddia canından etti

Çanakkale'de 16 yaşındaki lise öğrencisi Samet Umut Öner, arkadaşlarıyla girdiği 100 liralık iddia sonucu hayatını kaybetti. Kordondan iskeleye yüzeceği üzerine girdiği iddianın sonu kötü bitti. Öner'in cansız bedeni bölgeye gelen ekiplerden suyun aldıntan yaklaşık 20 dakika sonra çıkartılabildi.

İHA

29.03.2022, 12:44 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022, 12:46

Liseli gencin acı sonu! 100 liralık iddia canından etti

Çanakkale'de kordondan iskeleye yüzeceği üzerine arkadaşlarıyla 100 liraya iddiaya giren Samet Umut Öner (16) hayatını kaybetti.



Olay, dün 20.45 sıralarında iskele bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla muhabbet eden lise 11'inci sınıf öğrencisi Samet Umut Öner, kordondan iskeleye yüzeceğini öne sürerek 100 lira parasına iddiaya girdi. Daha sonra denize atlayan Öner, bir süre sonra gözden kaybolunca çevrede bulunan 2 kişi denize atlayarak Öner'i aramaya başladı.



Daha sonra bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi dalgıçları geldi. Ekipler, yaptıkları araştırma sonrasında Samet Umur Öner'i denizin dibinden yaklaşık 20 dakika sonra çıkardı. Ambulansa alınan ve kalp masajı yapılarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.



Akşam saatlerinde su sıcaklığının 5,8 derece olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

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