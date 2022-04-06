Direksiyon başında 30 saat yaralı bekledi

ÇANAKKALE'DE önceki günden beri haber alınamayan felsefe öğretmeni Seher Güllüce (49), 30 saat sonra kaza yaptığı otomobilinde yaralı bulundu. Bayramiç Atatürk Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmenliği yapan Seher Güllüce, önceki gün okula gitmedi.

Kent merkezinde oturan ve her gün Bayramiç ilçesine gidip gelen Güllüce'nin İstanbul'da yaşayan ağabeyi telefonla kendisine ulaşamayınca polise haber verdi. Polis ekipleri, arama çalışmalarını Seher öğretmenin en son telefon sinyalinin alındığı Ezine ilçesi yakınlarında sürdürdü.

KAZA FARK EDİLMEMİŞ

KAZA yapabileceği şüphesiyle karayolu kenarlarında aranan Seher Güllüce, dün saat 13.30 sıralarında Derbent mevkisinde karayolu kenarındaki ormanda, hurdaya dönen otomobilinde bulundu. Seher öğretmenin otomobiliyle ormana uçtuğu, yaralı halde de direksiyonda 30 saat yardım beklediği ortaya çıktı. Bu arada, otomobilin karayolundan görülmediği için kazanın fark edilmediği ifade edildi. ■ SUAT SALGIN