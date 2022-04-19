Zehirli denizanaları tedirginlik yarattı

ÇANAKKALE Boğazı ile sahillerde iklim değişikliği nedeniyle popülasyonu artan zehirli pusula denizanaları hakkında uyarıda sbulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Temas halinde denizden çıkılmalı. Temas edilen bölge amonyak ya da sirke ile yıkanmalı. Kesinlikle tatlı su ile yıkanmamalı" dedi.

SAHİLLERDE GÖRÜLDÜ

Çanakkale Boğazı ile sahillerde görülen, 'zehirli' olarak bilinen pusula denizanaları tedirginlik yarattı. Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege olan zehirli pusula denizanaları, yüzey suyu sıcaklığının 2 santigrat derece artması ve denizdeki kirlilik nedeniyle Marmara'da da görülmeye başlandı.

SİRKE İLE YIKANMALI

Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, zehirli pusula denizanalarına kesinlikle temas edilmemesi gerektiğini söyledi. Yakında deniz sezonunun başlayacağını hatırlatan Prof. Dr. Türkoğlu, "Denizde ya da kumsala taşınmış ölü deniz analarına dokunulmamalı. Temas edilen cilt kısmı amonyak ya da sirke ile yıkanmalı. Kesinlikle tatlı su ile muamele edilmemeli. Çünkü tatlı su bu kapsülleri patlatır ve daha fazla zarar verir. Problem devam ederse doktora gidilmeli" dedi. ■ SUAT SALGIN