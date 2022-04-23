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Haberler Çanakkale Çanakkale'de nefes kesen gösteri! SOLOTÜRK çocuklar için uçtu

Çanakkale'de nefes kesen gösteri! SOLOTÜRK çocuklar için uçtu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünya genelinde etkinliklerle kutlanıyor. Çanakkale'de merakla beklenen SOLOTÜRK uçuşu gerçekleştirildi. Anadolu Hamidiye Tabyası ve Çanakkale Boğazı semalarındaki SOLOTÜRK uçuşu sırasında ortaya güzel görüntüler çıktı.

DHA

23.04.2022, 17:49 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022, 18:05

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin yapıldığı Anadolu Hamidiye Tabyası semalarında çocuklar için uçuş gerçekleştirdi.

Çanakkale’de nefes kesen gösteri! SOLOTÜRK çocuklar için uçtu

Kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları farklı noktalarda gün boyu devam etti. Okulların hazırladığı gösterilerin sunulduğu Anadolu Hamidiye Tabyası'nda saat 15.30'da, SOLOTÜRK'ün yeni gösteri paketinin ilk uçuşu Pilot Binbaşı Emre Mert komutasında gerçekleşti.

Çanakkale’de nefes kesen gösteri! SOLOTÜRK çocuklar için uçtu

Uçuş emniyet subayı olarak SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Murat Bakıcı görev yaparken, sunumu ise Üsteğmen Alper Şen gerçekleştirdi.

Çanakkale’de nefes kesen gösteri! SOLOTÜRK çocuklar için uçtu

SOLOTÜRK uçuşunu çocuklar aileleriyle birlikte nefeslerini tutarak izledi. Birçok kişi cep telefonu kameralarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.

Çanakkale’de nefes kesen gösteri! SOLOTÜRK çocuklar için uçtu

Anadolu Hamidiye Tabyası ve Çanakkale Boğazı semalarındaki SOLOTÜRK uçuşu sırasında ortaya güzel görüntüler çıktı.

Çanakkale’de nefes kesen gösteri! SOLOTÜRK çocuklar için uçtu

SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü nedeniyle yarın da Şehitler Abidesi'nde uçuş gerçekleştirecek.

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