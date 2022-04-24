CHP İzmir milletvekili Sertel’den belediye başkanlarına şok suçlama

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de sık sık gündeme gelen parti içi çatışmaları ile ilgili CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel flaş bir iddia ortaya attı. Bazı belediye başkanlarının kendi yakınlarını milletvekili yapmak için diğer vekillerin taleplerini kabul etmediğini vurgulayan Sertel, "Bazı duyumlarım var. Belediye başkanlarından bazıları mevcut milletvekillerini eksiltelim, kendi arkadaşlarımızı milletvekili yapalım, onların taleplerini bekletin, aşağıya çekelim diyorlarmış" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Parti içlerinde yaşanan çekişmeler sık sık kamuoyuna yansırken, özellikle ilçe kongreleri döneminde CHP İzmir'de ilçe başkanları, belediye başkanları ve milletvekilleri karşı karşıya gelmişti. Birçok ilçede belediye başkanları seçim sürecine müdahalede bulunurken, seçim sürecine dahil olmalı mı olmamalı mı tartışmalarına neden olmuş ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de belediye başkanlarının örgüt seçimine karışmasının doğru olmadığını vurgulamıştı. Süreç içinde birçok tartışma yaşanırken CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'den belediye başkanlarıyla ilgili flaş bir iddia geldi.

'BAZI DUYUMLARIM VAR'

İsim vermeden bazı belediye başkanlarının, yakınlarını milletvekili yapmak için mevcut vekillerin taleplerini yerine getirmediği iddiasını ortaya atan Sertel, kendisinin her türlü diyaloga açık olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Halk bize görev verirse, İzmir halkı seçmişse devam ederim, diğer türlü ayak oyunlarına gerek yok ki. Bazı duyumlarım var, belediye başkanlarından bazıları mevcut milletvekillerini eksiltelim, kendi arkadaşlarımızı milletvekili yapalım, onların taleplerini bekletin, aşağıya çekelim diyorlarmış."



'HALK BİZİ SINAV YAPSIN'

KONUK olduğu programda ön seçimin örgütün işleyişi için önemine vurgu yapan Sertel, "Ben halkın seçtiği vekil olmak istiyorum. Halk bizi sınav yapsın. Ben üyemin önünde sınava girmek istiyorum. Desin ki senin şu hataların var ve seçmiyoruz. Başım üstüne... Biz annemizin karnından doğduğumuz gibi milletvekili olacağız diye bir şey de yok" ifadelerini kullandı.



'REFERANSTAN ÇIKIYORUM'

HERKESE eşit mesafede durduğunu

söyleyen Sertel, "Bence belediye başkanları milletvekillerinin taleplerini, özellikle de iş taleplerini yerine getiremiyorlar. Ben açık ve net söyledim. Ben açık bir milletvekiliyim. Çok sayıda insan istihdam ile ilgili bana ulaşıyor. Ben de Tunç Başkan ile görüştüm, o da 'Bize talep getirmeyin, referans olun ben de ihtiyacım varsa alırım' dedi. Beni tanımayanlar referans yazıyor, ancak soyadımı bile yanlış yazıyor. Ben de referanstan çıkıyorum."