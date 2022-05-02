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Haberler Çanakkale Bozcaada'da bayram yoğunluğu! Binlerce kişi akın etti

Bozcaada'da bayram yoğunluğu! Binlerce kişi akın etti

Bayramı tatil bölgelerin geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında Çanakkale Bozcaada geldi. Turizm cenneti Bozcaada'da, Ramazan Bayramı'nda konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.

İHA

02.05.2022, 17:27

Bozcaada’da bayram yoğunluğu! Binlerce kişi akın etti

Ramazan Bayramını fırsat bilen tatilciler, özellikle İstanbul'a yakınlığı nedeniyle Bozcaada'daki konaklama tesislerini tercih etti.

Resmi olarak 4 bin 194 yatak kapasitesine sahip Bozcaada'da, günlük kiralanan konut ve bağ evleri ile bayram döneminde günde 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor.

Bu sayının, bayram tatili boyunca adaya günübirlik ziyaret edecek tatilcilerle 20 bine ulaşması bekleniyor. Adadaki 60'a yakın restoran ve lokantada ise 8 bin sandalyeyle hizmet veriliyor.

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