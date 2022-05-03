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Haberler Çanakkale Gökçeada'dan renkli görüntü! Yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı

Gökçeada'dan renkli görüntü! Yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde tacize uğradığı Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına direnmesiyle tanınan balıkçı İlker Özdemir (50), teknesinin önüne çıkan yunuslar eşliğinde yaklaşık 50 kiloluk kılıç balığını avladı.O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

DHA

03.05.2022, 17:00

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında balıkçı İlker Özdemir (50), teknesinin önüne çıkan yunuslar eşliğinde yaklaşık 50 kiloluk kılıç balığını avladı.

Gökçeada’dan renkli görüntü! Yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı

Gökçeada açıklarında Zürafa Kayalıkları yakınında 'Aydın Efe' isimli teknesiyle avlanırken, tacize uğradığı Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına direnmesiyle tanınan balıkçı İlker Özdemir, bu kez yaklaşık 50 kilogram ağırlığında kılıç balığını yakaladı.

Gökçeada’dan renkli görüntü! Yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı

Kaleköy balıkçı barınağından teknesiyle kılıç balığı avına çıkan Özdemir'i seyir halindeyken yunuslar da bir süre takip etti.

Gökçeada’dan renkli görüntü! Yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı

Özdemir, daha sonra karşısına çıkan kılıç balığını, 4 metre uzunluğundaki gönderin ucuna bağlı olan zıpkın ile avladı. Özdemir, "Bir anda önüme çıktı balık. Vurduktan sonra yaklaşık 250 metre derine indi ama 1,5 saatlik mücadeleyi biz kazandık" dedi.

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