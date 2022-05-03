Gökçeada’dan renkli görüntü! Yunuslar eşliğinde kılıç balığı avı

Özdemir, daha sonra karşısına çıkan kılıç balığını, 4 metre uzunluğundaki gönderin ucuna bağlı olan zıpkın ile avladı. Özdemir, "Bir anda önüme çıktı balık. Vurduktan sonra yaklaşık 250 metre derine indi ama 1,5 saatlik mücadeleyi biz kazandık" dedi.