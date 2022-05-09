Çanakkale’de ilginç gelenek! Aşıklar Sokağı’nda kısmetlerini aradılar

Balıkesir'den arkadaşına bir eş aramak için birlikte geldiklerini söyleyen Muzaffer Öz, "Buraya hayır için geldik. Ayrıca daha önce duyduğumuz bir sevgi yolu olduğunu öğrendik. Burada hayırların güzel olduğunu gördük. Her şey ve herkes neşe içerisinde çok mutlu. Bir de bu pandemi olduğundan dolayı 2 yıldan bu yana görüşemiyorduk. Ama güzel olmuş. Arkadaşımız Selçuk İnak, minibüs işletmecisidir. O da bir değişiklik olsun diye geldi. Hem de bir nasip, kısmet bulabilirsek arkadaşa iyi olur diye düşünüyoruz" dedi.