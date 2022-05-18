Haberler Çanakkale Günde 2 bin lira kazanıyorlar! İlçede yapan kalmayınca dışarıdan ekip geldi

Günde 2 bin lira kazanıyorlar! İlçede yapan kalmayınca dışarıdan ekip geldi

Çanakkale Çan'da yaz aylarının gelmesiyle beraber, koyunların kırkım işlemleri başladı. Ancak ilçede bu işi yapan kalmadığı için Balıkesir'den özel ekip geldi. Bu işi yapanlar tanesi 20 liradan koyun kırkıyor, günde 10 koyunu kırkan birinin kazancı ise 2 bin lirayı buluyor.