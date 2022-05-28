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Çanakkale'de kan donduran cinayet! Başına kürekle vurdu gözlerini oydu

Son dakika... Çanakkale Biga'da bulunan bir tavujk çiftliğinde meydana gelen kan donduran cinayette bir kadın başına kürekle vurularak öldürüldü ve gözleri oyuldu. Çiftlikteki güvenlik kameralarını izleyen jandarma ekipleri, katil zanlısını hastanede öldürdüğü kadının kocasını teselli ederken gözaltına aldı.

İHA

28.05.2022, 16:35 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022, 16:38

Çanakkale'nin Biga ilçesinde başına kürekle vurularak darbedilen kadın hayatını kaybetti.

Çanakkale’de kan donduran cinayet! Başına kürekle vurdu gözlerini oydu

Olay, dün akşam 23.00 sıralarında Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kanibey köyünde meydana geldi.

3 yıl önce Mardin'den Biga'ya bağlı Kanibey köyüne mevsimsel işçi olarak gelen evli 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı.

Çanakkale’de kan donduran cinayet! Başına kürekle vurdu gözlerini oydu

Hakkı Elalmış'ın akrabaları Abdullah Demir, eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin'den köye gelerek buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladılar. Dün akşam saatlerinde Türkan Demir'in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış ile arasında tartışma yaşandı.

Çanakkale’de kan donduran cinayet! Başına kürekle vurdu gözlerini oydu

Tartışma büyüdükten sonra Elalmış, çiftlikte bulunan kürekle talihsiz kafasına defalarca vurarak öldürdü.

Gözüne dönen katil zanlısı daha sonra kadının gözlerini de yuvasından çıkarttı.

Çanakkale’de kan donduran cinayet! Başına kürekle vurdu gözlerini oydu

Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi Abdullah Demir'e bildirdi.

Çanakkale’de kan donduran cinayet! Başına kürekle vurdu gözlerini oydu

Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş Abdullah Demir'i teselli eden Hakkı Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale’de kan donduran cinayet! Başına kürekle vurdu gözlerini oydu

Elalmış'ın Biga İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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