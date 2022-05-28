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Çanakkale'de kan donduran cinayet! Başına kürekle vurdu gözlerini oydu

Son dakika... Çanakkale Biga'da bulunan bir tavujk çiftliğinde meydana gelen kan donduran cinayette bir kadın başına kürekle vurularak öldürüldü ve gözleri oyuldu. Çiftlikteki güvenlik kameralarını izleyen jandarma ekipleri, katil zanlısını hastanede öldürdüğü kadının kocasını teselli ederken gözaltına aldı.