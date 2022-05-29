Kürekle öldürdüğü kadının gözlerini oydu

Çanakkale Biga'ya bağlı Kanibey köyünde mevsimsel işçi olarak çalışmaya gelen evli 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı.

Önceki gün akşam saatlerinde Elalmış ile aynı çiftlikte çalışan akrabası Türkan Demir arasında tartışma çıktı. Bir anda öfkelenen Elalmış, kürekle talihsiz kadının kafasına defalarca vurarak öldürdü.

KOCASINI TESELLİ EDİYORDU

Gözü dönen katil daha sonra kadının gözlerini de yuvasından çıkartıp olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalarak hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Türkan Demir'in cesedi Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eşini korkunç bir cinayete kurban veren Abdullah Demir ise, katilin akrabası Hakkı Elalmış olduğundan habersiz bir şekilde birlikte cenaze işlemlerini yaptı. Bu sırada olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çiftliğin güvenlik kameralarını izleyerek katilin Hakkı Elalmış olduğunu belirledi.

Cani adam, hastanede Abdullah Demir'i teselli ederken gözaltına alındı. Elalmış'ın Biga İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SUAT SALGIN