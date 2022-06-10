Kayıp diye her yerde aranıyordu! Eşi silah zoruyla kaçırdı iddiası

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, kaybolan boşanma aşamasındaki köy muhtarı ile eşi için başlatılan arama çalışması kapsamında kayıp İlknur K. (41), Şerbetli köyünde bulundu.

Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa (51) ile eşi İlknur K'nin yakınlarının jandarmaya başvurusu üzerine başlatılan aramalara İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri katıldı.

Belirlenen 4 ayrı noktada yürütülen çalışmalarda JASAT ekipleri, yaklaşık 40 kişilik özel timin yanı sıra köpek timi ve dron ile havadan arama yaptı.

Çevredeki köyler ile kullanılmayan ev ve ahırları kontrol eden ekipler, gölet çevrelerine de baktı.

Arama çalışmaları kapsamında kayıp İlknur K, Şerbetli köyünde bir evde jandarma tarafından bulundu.

Sağlık ekiplerince burada ilk kontrolleri yapılan kadın, daha sonra Çan Devlet Hastanesine getirildi. İlknur K, hastanedeki işlemlerinin ardından ifadesinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İlknur K'nin, uzun süredir sorunlu evliliklerinin bulunduğunu ve boşanma aşamasında olduğunu, uzaklaştırma kararı olan eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ve silah zoruyla kaçırdığını söylediği öğrenildi.

Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa K'yi arama çalışmaları sürüyor.