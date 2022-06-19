Haberler Çanakkale Son dakika: Çanakkale'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: Çanakkale'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi...Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarlada başlayan yangın, ormana sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları 5 helikopter ve 2 uçağın yanı sıra, 25 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 200 personel ile sürüyor.