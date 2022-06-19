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Haberler Çanakkale Son dakika: Çanakkale'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: Çanakkale'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi...Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarlada başlayan yangın, ormana sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları 5 helikopter ve 2 uçağın yanı sıra, 25 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 200 personel ile sürüyor.

DHA

19.06.2022, 16:28

Son dakika: Çanakkale’de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarındaki tarlada saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

Yangını söndürme çalışmaları 5 helikopter ve 2 uçağın yanı sıra, 25 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 200 personel ile sürüyor.

Öte yandan, Çanakkale'ye bağlı Kumkale köyü ile Biga'ya bağlı Bezirganlar köyü yakınlarında tarlalarda çıkan 14.45 sıralarında başlayan yangınlar ise kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.

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