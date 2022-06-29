Haberler Çanakkale PKK elebaşlarıyla fotoğrafları çıkan şüpheli yeniden tutuklandı

PKK elebaşlarıyla fotoğrafları çıkan şüpheli yeniden tutuklandı

Kandil'de terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin fotoğrafları olduğu ihbarı üzerine Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, karara itiraz edilmesinin ardından tutuklandı.