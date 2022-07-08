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Haberler Çanakkale Çanakkale Küçükkuyu'da görüntülendi: Görenleri şaşırttı

Çanakkale Küçükkuyu'da görüntülendi: Görenleri şaşırttı

Bir diğer adı sabır otu olan Agave bitkisi, Küçükkuyu beldesindeki yerli halk tarafından fark edildi. Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ender bir bitki olan Agave, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

AA

08.07.2022, 14:52

Çanakkale Küçükkuyu’da görüntülendi: Görenleri şaşırttı

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki vatandaşlar, boş arazide çiçeklenen Agave bitkisinin koruma altına alınmasını istiyor.

Beldeye bağlı Sahil Mahallesi'ndeki otobüs terminalinin yanındaki bir arazide çiçek açan ve "sabır otu" olarak da bilinen Agave, bölgedeki vatandaşları şaşırttı. Yaklaşık 8 metre boyundaki bitkinin koruma altına alınmasını isteyen vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Küçükkuyu İlçe Belediye Başkanı Cengiz Balkan, AA muhabirine, Agave bitkisiyle ilk kez karşılaştıklarını belirterek, "Gerekli araştırmaları yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bu türün koruma altına alınması ve bakımının yapılmasını üstlenmeye hazır." diye konuştu.

Vatandaşlardan Emin Güner de çiçeklendiğini fark ettikleri bitkiyi araştırmaya başladıklarını dile getirerek, "sabır otu" adıyla da bilinen Agave'nin etrafına örülecek tel ya da çitle bir an önce koruma altına alınmasını istediklerini vurguladı.

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