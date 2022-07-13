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Kuzey Ege’nin tatil cenneti Bozcaada ‘En büyülü adalar’ arasında yerini aldı

Sakinliği ve doğası ile yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen Bozcaada, İngiltere gazetesi The Guardian'da 'Avrupa'nın en büyülü-göz alıcı 10 adası' arasında ikinci sırada yerini aldı. Bozcaada'nın Truva savaşındaki yerine atıf yapılan haberde, halen bir yanda cami ve bir yanda Ortodoks kilisesinin birarada uyum içerisinde yaşadığının da altı çizildi.