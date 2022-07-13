Kuzey Ege’nin tatil cenneti Bozcaada ‘En büyülü adalar’ arasında yerini aldı

Kuzey Ege'nin tatil cenneti olarak bilinen Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi, İngiltere gazetesi The Guardian'da 'Avrupa'nın en büyülü-göz alıcı 10 adası' arasında ikinci sırada tavsiye edildi.
Sakinliği ve doğası ile yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen Bozcaada, İngiltere gazetesi The Guardian'da 'Avrupa'nın en büyülü-göz alıcı 10 adası' arasında ikinci sırada yerini aldı. Bozcaada'nın Truva savaşındaki yerine atıf yapılan haberde, halen bir yanda cami ve bir yanda Ortodoks kilisesinin birarada uyum içerisinde yaşadığının da altı çizildi.
13.07.2022, 10:59
Kuzey Ege'nin tatil cenneti olarak bilinen Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi, İngiltere gazetesi The Guardian'da 'Avrupa'nın en büyülü-göz alıcı 10 adası' arasında ikinci sırada tavsiye edildi.
The Guardian listede tavsiye ettiği 10 adanın, bozulmamış, huzurlu, tenha sahilleri ile öne çıktığını belirtti. ikinci sırada yer alan Bozcaada için, Türk ve Rum mirası açısından zengin bir ada olduğunun altı çizilirken, adanın yaz sezonunda daha çok İstanbullular tarafından tercih edildiği ifade ediliyor.
Bozcaada'nın Truva savaşındaki yerine de atıf yapılan haberde, halen bir yanda cami ve bir yanda Ortodoks kilisesinin bir arada uyum içerisinde yaşadığını belirtiyor.
Bozcaada'nın aynı zamanda bir liman kenti olduğunun altı çizilen haberde, taverna şeklindeki meyhaneler ve adanın üzüm adası olduğuna da dikkat çekiliyor.
Daha önce de sık sık dış basında hem dünyanın hem de Avrupa'nın en iyi adaları arasında gösterilen Bozcaada, son yıllarda ise New York Times, Business Insider, New York Times Magazin ve Amerikan Forbes Dergisi tarafından da tavsiye edilmişti.