Çanakkale’deki sır cinayette yeni gelişme! Nazmi Arıkan’ın katil zanlısı yakalandı

Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Arıkan'a ait küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliğinin çalışanları dün iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.