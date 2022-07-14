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Haberler Çanakkale Çanakkale'deki sır cinayette yeni gelişme! Nazmi Arıkan'ın katil zanlısı yakalandı

Çanakkale'deki sır cinayette yeni gelişme! Nazmi Arıkan'ın katil zanlısı yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförü Serif Eker'in bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili İstanbul'da 1 kişi gözaltına alındı. Gelibolu'ya getirilen şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

14.07.2022, 12:23

Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförünün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’deki sır cinayette yeni gelişme! Nazmi Arıkan’ın katil zanlısı yakalandı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale’deki sır cinayette yeni gelişme! Nazmi Arıkan’ın katil zanlısı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) İstanbul'da yakalanan şüpheli, Çanakkale'ye getirildi. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Çanakkale’deki sır cinayette yeni gelişme! Nazmi Arıkan’ın katil zanlısı yakalandı

Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cenazeleri ise Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinden alınıp Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cenazelerin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Çanakkale’deki sır cinayette yeni gelişme! Nazmi Arıkan’ın katil zanlısı yakalandı

Hastaneye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, öldürülen Arıkan ve Eker'in yakınlarına taziyelerini iletti.

Çanakkale’deki sır cinayette yeni gelişme! Nazmi Arıkan’ın katil zanlısı yakalandı

Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Arıkan'a ait küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliğinin çalışanları dün iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.

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