Çanakkale Şehitler Abidesi’nde 15 Temmuz anma töreni

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 6'ncı yılında, Çanakkale Valiliği himayelerinde Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Şehitler Abidesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali İlhami Aktaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve protokol üyelerince sembolik şehitliklere karanfil bırakılmasıyla devam eden etkinlik, Şehitler Abidesi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit programı, dua edilmesi ve ikramlarla sona erdi.

Aktaş, gazetecilere, Cumhuriyet'in ön sözünün yazıldığı Çanakkale Şehitler Abidesi'nde şehitleri ve gazileri yad etmenin kıvancı içinde olduklarını söyledi.

Hain darbe girişiminde halkın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gösterdiği kahramanlıkla adeta bir destana dönüştüğünü dile getiren Aktaş, "Bu kahramanlığı unutmayacağız, unutturmayacağız ve ilelebet yaşatacağız." dedi.

Törene katılan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da 15 Temmuz'un çok farklı bir ifadesinin olduğunu vurguladı.

O gece Türk milletinin yeniden bir destana imza attığını belirten İskenderoğlu, "Bu topraklar, bu bayrak, bu vatan bize aziz şehitlerimizden, Çanakkale şehitlerimizden emanettir. Allah'a şükür milletimizin sağduyulu iradesiyle, Cumhurbaşkanımızın o geceki sözlerine sahip çıkarak sokaklara döküldük. Vatanımızı çok şükür hiç kimseye, hiçbir terör örgütüne bırakmadık, bırakmayacağız." diye konuştu.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise hain darbe girişiminin 6'ncı yılında bir kez daha Çanakkale şehitliklerinden milletin birlik ve beraberliğinin ebediyen süreceğini ilan ettiklerini anlattı.

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