Cinayet silahı bıçak ayçiçeği tarlasından çıktı

Çanakkale'de Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in katil zanlısı Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, özel olarak oluşturulan jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. 120 saatlik kamera kaydının incelendiği olayda, Akçekaya'nın cinayeti önceden tasarladığı belirlendi. JASAT, İstihbarat ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, cinayet şüphelisi olarak 6 ay önce çiftlik evine gelerek Arıkan'la alacak meselesi nedeniyle tartıştığını belirlediği Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya üzerinde yoğunlaşarak, teknik ve fiziki takip başlattı.



ÖNCE KEŞİF YAPMAYA GİTMİŞ

120 saatlik kamera kaydını izleyen ekipler, sabit bir ikamet adresi bulunmayan ve 100'e yakın ikameti kullandığı belirlenen Akçekaya'yı Etiler'de gözaltına aldı. Gelibolu ilçesine getirilerek sorguya alınan Ufuk Akçekaya cinayeti kabul etmezken, ekipler kendisinin çiftlik evine geldiğini belirledi. Jandarma ekipleri, Ufuk Akçekaya'nın ilk olarak 11 Temmuz'da İstanbul Etiler'deki evinden otobüsle Çanakkale Gelibolu'ya geldiğini, buradan da taksiyle köye giderek, çiftlik evinin çevresinde keşif yapıp İstanbul'a döndüğünü tespit etti. Akçekaya'nın bir gün sonra yine Karainebeyli köyüne geldiği, ayçiçeği tarlası ve çalılıklar arasından çiftlik evine yaklaştığı ve 3 saat boyunca evi gözetlediği tespit edildi.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bu arada gözaltına alındıktan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ufuk Akçekaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARIKAN'A 47, ŞOFÖRE 66 DARBE

Saat 23.00 sıralarında Nazmi Arıkan'ın evinden veteriner ile şoförü Şerif Eker'in ayrıldığını gören Akçekaya, evin arka kapısından içeriye girdi. Evde yalnız kalan ve koltukta oturan Nazmi Arıkan'a arkasından yaklaşan Akçekaya, bıçaklamaya başladı. Arıkan'ın son bir hamleyle aradığı şoförü Şerif Eker'in de 66 bıçak darbesiyle öldürüldü. Nazmi Arıkan ise 47 bıçak darbesiyle öldürüldü.



EVİ KUNDAKLAMAK İSTEDİ

Katil zanlısı, saat 00.15 sıralarında kendisini köye bırakan taksi şoförünü arayıp kendisini almasını istedi. Akçekaya, çiftlik evini de burada bulduğu kimyasal malzemeler ile yakarak kundaklama girişiminde bulundu. Akçekaya, ayçiçeği tarlasından asfalt yola giderken de suç aleti bıçağı araziye sakladı. Jandarma ekipleri, 4 gün boyunca 5 dönüm arazide metal detektörü ve detektör köpekle santim santim arama yaparak üzerinde kan izleri de olan suç aleti bıçağı buldu. Jandarma özel timi, Akçekaya'nın Karainebeyli köyüne geldiği ve cinayetin ardından İstanbul'a döndüğündeki kıyafetinin de farklı olduğunu tespit etti. Tasarlayarak kasten adam öldürme suçlamasıyla adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Ufuk Akçekaya'nın jandarmadaki sorgusunda Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'i kendisinin öldürmediğini, çiftlik evine ise alacağı olduğunu öne sürdüğü parayı almaya geldiğini söylediği öğrenildi.

SUAT SALGIN