Eğitimci Arıkan cinayetinde kritik gelişme: Ufuk Akçekaya’nın ifadesi ortaya çıktı!

Çifte cinayet şüphelisi Ufuk Akçekaya, ifadesinde cinayeti kendisinin işlemediğini, Arıkan ve şoförünün maskeli bir kişi tarafından öldürüldüğünü öne sürerek suçlamaları kabul etmedi. Ancak evdeki lamba anahtarında ve Nazmi Arıkan'ın arabasında kanlı parmak izi çıktı. Akçekaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Akçekaya, "Nazmi Arıkan'ı 2015'ten beri tanırım. Kendisi ile aramızda ticari ilişki mevcuttu. Nazmi Arıkan sahibi olduğu eğitim kurumlarını 10 yıl süre ile yaptığımız anlaşma sonucu isim hakkı şeklinde verdi."