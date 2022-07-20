Eğitimci Arıkan cinayetinde kritik gelişme: Ufuk Akçekaya’nın ifadesi ortaya çıktı!

"3. yılın sonunda 130 bin liralık borcunu tahsil edemediği gerekçesiyle anlaşmayı sona erdirdi. Bu süreçten sonra benim ticari ilişkilerimle ilgili büyük bir kaos meydana geldi. Bu kaos neticesinde itibari olarak zarar gördüm."

"Bu sözleşmenin temmuz ayında sona erdirilmesi nedeniyle veliler tarafından ve kurumumuz ile ilgili diğer alacaklılar tarafından çok fazla sıkıştırıldık. Ücret iadesi ve kayıt iptalleri gerçekleşti. Maddi ve manevi yönden büyük bir zarara uğradım" dedi.