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Haberler Çanakkale Eğitimci Arıkan cinayetinde kritik gelişme: Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı!

Eğitimci Arıkan cinayetinde kritik gelişme: Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çiftlik evinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'in (46) öldürülmesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede tutuklanan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya'nın, sevk edildiği mahkemede hakkında suçlamaları kabul etmeyip, kendisine komplo kurulduğunu söylediği öğrenilirken detaylı ifadesi ortaya çıktı.

SABAH

20.07.2022, 10:45

Çifte cinayet şüphelisi Ufuk Akçekaya, ifadesinde cinayeti kendisinin işlemediğini, Arıkan ve şoförünün maskeli bir kişi tarafından öldürüldüğünü öne sürerek suçlamaları kabul etmedi. Ancak evdeki lamba anahtarında ve Nazmi Arıkan'ın arabasında kanlı parmak izi çıktı. Akçekaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Akçekaya, "Nazmi Arıkan'ı 2015'ten beri tanırım. Kendisi ile aramızda ticari ilişki mevcuttu. Nazmi Arıkan sahibi olduğu eğitim kurumlarını 10 yıl süre ile yaptığımız anlaşma sonucu isim hakkı şeklinde verdi."

Eğitimci Arıkan cinayetinde kritik gelişme: Ufuk Akçekaya’nın ifadesi ortaya çıktı!

"3. yılın sonunda 130 bin liralık borcunu tahsil edemediği gerekçesiyle anlaşmayı sona erdirdi. Bu süreçten sonra benim ticari ilişkilerimle ilgili büyük bir kaos meydana geldi. Bu kaos neticesinde itibari olarak zarar gördüm."

"Bu sözleşmenin temmuz ayında sona erdirilmesi nedeniyle veliler tarafından ve kurumumuz ile ilgili diğer alacaklılar tarafından çok fazla sıkıştırıldık. Ücret iadesi ve kayıt iptalleri gerçekleşti. Maddi ve manevi yönden büyük bir zarara uğradım" dedi.

Eğitimci Arıkan cinayetinde kritik gelişme: Ufuk Akçekaya’nın ifadesi ortaya çıktı!

"10 MİLYON DOLAR VERECEK"

Ufuk Akçekaya ifadesinde şunları söyledi: "Benim Nazmi Arıkan'dan 5 milyon dolar, Beykent Kolejlerinden ise 8.8 milyon dolar alacağım bulunmaktaydı. Fahrettin Ceylan isimli tanıdığım kişi bayramın ikinci günü olan Facetime uygulaması üzerinden beni arayarak Nazmi Arıkan'ın Gelibolu'daki çiftliğinde bana 10 milyon dolar değerinde altın ve nakit para vereceğini söyledi."

"Nazmi'nin beni beklediğini, bayramın üçüncü günü olan 11 Temmuz'da gitmemi ifade etti. Bu tarihten 10 gün kadar önce Fahrettin Ceylan yine beni aradı ve bu konu ile ilgili anlaşma sağlanabileceğini, kendisinin Nazmi ile görüşeceğini bana söylemişti."

Eğitimci Arıkan cinayetinde kritik gelişme: Ufuk Akçekaya’nın ifadesi ortaya çıktı!

ÇİFTLİKTE VE ŞÜPHELİNİN EVİNDE AYNI BIÇAKLAR BULUNDU

Çiftlikte ele geçirilen 'Taner Mahan' yazılı kanlı bıçağın aynıları şüpheli Akçekaya'nın Etiler'deki evinde yapılan aramada da bulundu. Aynı üretim kanalından çıktığı düşünülen 10 adet benzer bıçak hakkında da ifade veren Akçekaya, "Ben ikametimde ele geçirilen bıçakları 2020 yılının Aralık ayında 2021 yılbaşı için hediyelik olarak Fahrettin Ceylan ile birlikte yaptırdık."

Eğitimci Arıkan cinayetinde kritik gelişme: Ufuk Akçekaya’nın ifadesi ortaya çıktı!

"İkamette ele geçen bıçakları pandemi dolayısıyla sahiplerine teslim edemedim. Ben kendimin hediye edeceklerimi ikametime getirdim. Fahrettin Ceylan ise kendi tanıdıklarının isimleri yazan bıçakları teslim aldı. Taner Mahan isimli kişi Fahrettin Ceylan'ın finansçı arkadaşıdır."

"Ben kendisi ile 2-3 kez yüz yüze görüştüm. Bunun dışında kendisini çok fazla tanımıyorum. Olay yerine bu bıçak ne şekilde geldi bilmiyorum. Bu ayrıntı eylemi Fahrettin Ceylan ve ekibinin yaptığının kanıtıdır" dedi.

Eğitimci Arıkan cinayetinde kritik gelişme: Ufuk Akçekaya’nın ifadesi ortaya çıktı!

CiNAYETTEN SONRA MUSLUKTA KAN LEKELERİNİ YIKAMIŞ
Cinayetin işlendiği çiftlik evinde olaydan sonra elindeki kan lekelerini muslukta yıkadığı ve daha sonra kağıt havluya sildiği ortaya çıkan Akçekaya, "Tekrar etmem gerekirse ben hatırladığım kadarıyla ikametten elimi yıkadıktan sonra çıktım" dedi. Çiftlik evinde salonun aydınlatmasını sağlayan lamba anahtarında ve Nazmi Arıkan'ın arabasında kanlı parmak izi bulunan Akçekaya, "Bu izin ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum" diye yanıt verdi.

Eğitimci Arıkan cinayetinde kritik gelişme: Ufuk Akçekaya’nın ifadesi ortaya çıktı!

ÇİFTLİK EVİNİ KUNDAKLAMA GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ
Katil zanlısı, saat 00.15 sıralarında kendisini köye bırakan taksi şoförünü arayıp, alınmasını istedi. Çiftlik evini de burada bulduğu kimyasal malzemeler ile yakarak kundaklama girişiminde bulundu. Ayçiçeği tarlasından asfalt yola giderken de suç aleti bıçağı araziye sakladı. Jandarma özel ekipleri, 4 gün boyunca 5 dönüm arazide metal dedektörü ve dedektör köpekle birlikte arama yaptı ve üzerinde kan izleri de olan suç aleti bıçağı buldu. Jandarma özel timi, Akçekaya'nın Karainebeyli köyüne geldiğindeki ve cinayetin ardından İstanbul'a döndüğündeki kıyafetinin de farklı olduğu tespit edildi.

Eğitimci Arıkan cinayetinde kritik gelişme: Ufuk Akçekaya’nın ifadesi ortaya çıktı!

Akçekaya, dün tasarlayarak kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi. Jandarmadaki sorgusunda Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'i kendisinin öldürmediğini, çiftlik evine ise alacağı olduğunu öne sürdüğü parayı almaya geldiğini söyleyen Akçekaya, cinayeti aydınlatmak için oluşturulan jandarma özel timlerinin elde ettiği deliller göz önünde bulundurularak tutuklandı. Akçekaya'nın mahkemedeki ifadesinde de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, kendisine komplo kurulduğunu söylediği öğrenildi.

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