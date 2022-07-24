Balık avlamak için denize açılmıştı! 4 gündür her yerde aranıyor

Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü altı mevkisinde yazlığı bulunan evli ve 3 çocuk babası tekstilci Osman Boran, 20 Temmuz'da akşam saatlerinde balık avlamak için lastik botla denize açıldı. Boran dönmeyince yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Kayserili olan ve İstanbul'da tekstil işiyle uğraştığı belirtilen Boran için Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı. Bir gün sonra Osman Boran'ın denize açıldığı turuncu renkli zodyak lastik bot, içinde bir çift terlik ve oltayla Kadırga Koyu'nda sahile vurmuş olarak bulundu.

Arama kurtarma çalışmaları bu sabah günün ilk ışıklarıyla 4'üncü gününde yeniden başladı. Çalışmalara 4 sahil güvenlik botu, dalış ekibi ile bir helikopter katılıyor, ROV cihazıyla da sualtı taraması yapılıyor. Ahmetçe köyü sahilinden Babakale Burnu'na kadar olan bölgede çalışmaların yoğunlaştığı belirtildi

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