Çanakkale’de polislere zorlu eğitim! Türkiye’nin dört bir yanından geldiler

Doğal afet ve suyla alakalı meydana gelen bütün olaylarda; eğer vatandaşlarımızın bize ihtiyacı varsa, deniz polisi ve polis arama-kurtarma ekipleri olarak kendilerine destek verebilmek adına eğitim yapıyoruz. Bu eğitim faaliyetleri personelimizin ve vatandaşlarımızın can güvenliğini ilgilendirmektedir. Su üstünde sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın güvenli alanlara sevkinden, ihtiyaç halinde temel ilk yardım ve sudan alınmaları ile ilgili eğitimlerimiz devam ediyor" dedi.