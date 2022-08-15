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Haberler Çanakkale Koyunlarını otlattığı sırada... Üstüne yıldırım düşen genç hayatını kaybetti!

Koyunlarını otlattığı sırada... Üstüne yıldırım düşen genç hayatını kaybetti!

Çanakkale'den acı haber geldi. Dün akşam saat 18.00 sularında meydana gelen olayda, uzun süre eve gelmeyen 18 yaşındaki Muhammet Duman için köy halkı harekete geçti. Koyunlarını otlattığı ormanda bir meşe ağacının altında cansız bedenine rastlanan talihsiz gencin, yıldırım çarpması sonucu can verdiği tahmin ediliyor.

İHA

15.08.2022, 12:49 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022, 12:51

Koyunlarını otlattığı sırada... Üstüne yıldırım düşen genç hayatını kaybetti!

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yıldırım düşmesi sonucunda Muhammet Duman (18) hayatını kaybetti.

Olay, Çanakkale'nin Yenice İlçesine bağlı Soğucak köyünde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Sağanak yağışın ardından eve gelmeyen Muhammet Duman (18) için köylüler tarafından arama çalışması başlatıldı. Köy Muhtarı Durmuş Çatak, Duman'ın koyunlarını otlattığı orman içi kaplanlar mevkiinde saat 23.00 sularında motosikletini bulduklarını ve ardından bir meşe ağacının altında Muhammet Duman'ın cansız bedenine ulaştıklarını belirtti.

Yıldırım çarpması sebebiyle vefat ettiği düşünülen Duman'ın cansız bedeni incelenmek üzerine Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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