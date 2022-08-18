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Haberler Çanakkale Kendisini büyüten yengesini öldürdü

Kendisini büyüten yengesini öldürdü

18.8.2022

Kendisini büyüten yengesini öldürdü

ÇANAKKALE'NİN Bayramiç ilçesinde, 14 yaşındaki S.A. elinde büyüdüğü yengesi Ülkü Akın'ı (60) av tüfeğiyle öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Olay, önceki akşam Aşağışapçı Mahallesi'nde meydana geldi. S.A, evleri bitişik olan yengesi Ülkü Akın ile tartıştı. Tartışma sırasında evine giden S.A. pompalı tüfeği alarak psikolojik tedavi gören yengesi Ülkü Akın'a ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
CİNAYET, Ülkü Akın'ın bir yakınının eve gelmesi ile ortaya çıktı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde cinayet silahı olan pompalı tüfeği buldu. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ülkü Akın'ın cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı S.A'nın yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

■ ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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