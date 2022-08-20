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Haberler Çanakkale Geçen 55 yılın ardından... Aziz Trifonos Kilisesi’nde ayin coşkusu

Geçen 55 yılın ardından... Aziz Trifonos Kilisesi’nde ayin coşkusu

Çanakkale'ye bağlı Gökçeada ilçesinde bulunan ve 55 yıldır kapalı olan Aziz Trifonos Kilisesi geçtiğimiz yıl restore edilmiş, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katılımıyla düzenlenen ayinle tüm Rum cemaatinin kullanımına açılmıştı. Bugün, İngiltere'den gelen despot İliu Rafael'in yönettiği ve cemaatin yoğun ilgi gösterdiği ayinle tekrar aynı coşku yaşandı.

İHA

20.08.2022, 15:42

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 2021 yılında restore edilen Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Geçen 55 yılın ardından... Aziz Trifonos Kilisesi’nde ayin coşkusu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Şirinköy'deki Aziz Trifonos Kilisesi'ndeki ayini İngiltere'den gelen despot İliu Rafael yönetti.

Geçen 55 yılın ardından... Aziz Trifonos Kilisesi’nde ayin coşkusu

Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykisi'nin de yer aldığı ayine Rum cemaati üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Geçen 55 yılın ardından... Aziz Trifonos Kilisesi’nde ayin coşkusu

Şirinköy'ün yüksek kesiminde 55 yıldır kapalı olan Aziz Trifonos Kilisesi, yapılan restorasyon çalışmasının ardından geçtiğimiz 9 Ağustos'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos katıldığı ayinle ibadete açılmıştı.

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