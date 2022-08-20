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Haberler Çanakkale Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak

Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada güzergahı için 9 feribot seferi ilave etti.

AA

20.08.2022, 15:49

Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak

Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 08.00, 12.00, 16.00, 20.00 ve 23.55 saatlerinde ek seferler düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği ifade edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada güzergahı için 9 feribot seferi ilave etti.

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