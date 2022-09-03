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Çanakkale'de tur otobüsü faciası! 1 ölü çok sayıda yaralı var

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tur otobüsü su kanalına devrildi. Kazada 1 kişi ölürken, 54 kişi de yaralandı.

İHA

03.09.2022, 13:24

Çanakkale’de tur otobüsü faciası! 1 ölü çok sayıda yaralı var

Kocaeli'nden Çanakkale'ye gelen tur otobüsü Çanakkale'nin Ezine ilçesinde su kanalına devrildi. Özgür Ercan'ın idaresindeki 34 KLC 80 plakalı tur otobüsü Çanakkale istikametine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otobüs, yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta 52 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere 55 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrasında araçta yolcu olarak bulunan Uğur Seçil Cetinkaya hayatını kaybetti. 31 yaralı Ezine Devlet Hastanesine, 8 yaralı Ayvacık Devlet Hastanesine, 4 yaralı, Bayramiç Devlet Hastanesine, 4 yaralı ÇOMÜ Araştırma Hastanesine, 5 yaralı ise Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da kaza sonrasında bölgeye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Ağır yaralanan yolcu bulunmadığını belirten Vali Aktaş, "Kocaeli'nden ilimize turist getiren tur firmasına ait bir otobüs sabah saatlerinde Ezine ilçemizde yoldan çıkarak yan yatmıştır. Otobüste toplamda 52 yolcu, 3 mürettebat bulunmakta. Kazada maalesef bir yolcumuz hayatını kaybetti.

Yaralı vatandaşlar Çanakkale'de bulunan hastanelerde ve çevre ilçelerde bulunan hastanelerde müsaade altındalar. Kazada ağır yaralanan hastamız bulunamamakta. Meydana gelen kazanın sebebi, trafik birimlerimiz, emniyet birimlerimiz, savcımızın nezaretinde araştırılıyor" dedi

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