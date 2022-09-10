Çılgın Türk balıkçı savaş gemisine daldı

ÇANAKKALE'NIN Gökçeada açıklarında 31 Ocak tarihinde 2 Türk balıkçı ile avlandığı sırada Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının tacizlerine boyun eğmeyerek, Yunanlılara kafa tutan balıkçı İlker Özdemir (49), bu kez Çanakkale Savaşı'n 107 yıl önce batan Lundy savaş gemisine daldı.

O anları paylaşan balıkçı İlker Özdemir, "Dalış yaptığımız gemi 1908 yılında balina avlama gemisi olarak yapılmış. 1915 yılında İngilizler gemiye el koyuyorlar. Mayın arama gemisi olarak Çanakkale'ye getiriyorlar. Suvla koyu açıklarında 28 metrede topçularımız tarafından batırılıyor. Gemi popülasyon açısından çok verimli bir alanda bulunuyor" dedi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN