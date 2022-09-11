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Ege'de Yunan provokasyonu! Ateş açılan gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi

Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli gemi, Çanakkale Boğazı'nda demirledi. Gemi, günün ilk ışığıyla görüntülendi.

İHA

11.09.2022, 10:01

Ege’de Yunan provokasyonu! Ateş açılan gemi Çanakkale Boğazı’nda demirledi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinin 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığını bildirmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildiğini açıkladı.

Gemide bulunan 18 personelin (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) yaralanmadığı saldırı sonrasında Sahil Güvenlik Botları refakatında "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman mevkisinde demirledi.

"Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi gündüz görüntülendi.

Yunanistan Ege’de gemiye ateş açtı Yunanistan Ege’de gemiye ateş açtı

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