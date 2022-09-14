  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Gururlu katil sadakatsiz çıktı

Gururlu katil sadakatsiz çıktı

Çanakkale'de boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur’u (38) kendisini aldattığını öne sürerek av tüfeğiyle vurup öldüren Gencay Korur, cinayetin ardından ‘gururlu hissediyor’ paylaşımı yapmıştı. Katil koca, 17 yıllık eşini defalarca aldattığını itiraf etti.

14.9.2022

Gururlu katil sadakatsiz çıktı

Çanakkale Ezine'de yaşayan Ayşe Korur, uzun süredir geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun babası 17 yıllık eşi Gencay Korur'u bir yıl önce terk edip, baba evine dönerek boşanma davası açtı. Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, 9 Ağustos günü saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti.

CİLVELİ KONUŞTU DİYE VURDU
Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini vurarak öldürüp kaçtı. Sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Korur, polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanıp cezaevine gönderildi. Gencay Korur'un, olaydan 1 yıl önce de eşini darbettiği, Ayşe Korur'un hayati tehlikesi olduğu için Bayramiç Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Gencay Korur'un 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından savcılık talimatıyla o zaman da gözaltına alındığı, ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakıldığı belirtildi.



EŞİNİ DEFALARCA ALDATMIŞ
Eşini katleden Korur, yakalandıktan sonra ifadesinde, "Olay günü kayınpederimin evine gittiğimde, eşimi dışarıda telefon ile konuşurken gördüm. Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Eşimi takip ederek evin içerisine girip kendisine ateş ettim" dedi. Ayşe Korur ile 13 yıldır anlaşamadıklarını söyleyip, devamlı kavga ettiklerini belirten Gencay Korur ifadesinde, "Ayşe benimle ilgilenmiyordu. Bundan dolayı da geçmiş zamanda birçok kez aldattım. Hatta boşanma kararı aldım. Ancak çocuklarım nedeniyle boşanmaktan vazgeçtim" dediği ortaya çıktı.

Ümit Erkan Demircan

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA