Çanakkale Boğazı açıklarında zıpkınla 100 kiloluk orkinos yakaladı!

Çanakkale'de balık avı malzemeleri satan işyerinin sahibi ve zıpkınla balık avı milli takım sporcularından Ozan Önen, Çanakkale Boğazı açıklarında zıpkınla avlanırken yaklaşık 20 metre derinlikte 100 kilo üzerinde orkinos balığı avladı.
2016 yılında 2 metre uzunluğunda ve 130 kilo ağırlığındaki orkinos balığı avlayan Ozan Önen, Çanakkale Boğazı açıklarında zıpkınla avlanırken yaklaşık 20 metre derinlikte 100 kilo üzerinde orkinos balığı avladı. Orkinos balığıyla yaklaşık olarak 3 saat mücadele ettiğini belirten Önen, 3 saat sonrasında orkinosun gücünü yitirdiğini ve kazananın kendisi olduğunu açıkladı.