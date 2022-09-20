Çanakkale Boğazı açıklarında zıpkınla 100 kiloluk orkinos yakaladı!

"HAYATIMDA EN ÇOK ZORLANDIĞIM AVLARDAN BİR TANESİYDİ"



"Zıpkın avcılığını amatör bir spor olarak yapıyorum, bu sporda milli takıma kadar yükseldim. Cumartesi günü sabah saatlerinde Çanakkale bölgesinde tavşan adası dediğimiz bölgede zıpkınla balık avlıyordum. Güzel bir balık avlamak nasip oldu. Orkinos balığı, tartma şansımız olmadı ama 100 kilo bandında olduğunu düşünüyorum. Belki biraz üzerinde olabilir. Daha öncede 2016 yılında benzer bir balık avlamıştım. O da yaklaşık olarak 130 kiloydu. O tarihten sonra bugüne kadar avladığım en büyük balık bu oldu. Çetin bir mücadele geçti, yaklaşık 3 saat bir mücadele gösterdi balık vurulduktan sonra. Hayatımda en çok zorlandığım avlardan bir tanesiydi. Sonuçta almayı başardık, buda beni hem mutlu etti hem de gurur verdi" dedi.

