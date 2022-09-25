Göçmenleri kurtaran balıkçı konuştu: Mızraklarla delip Türk kara sularına itmişler!

DENİZ'DE ÖNCE BİR KARARTI GÖRDÜK

50 yıldır Babakale'de ailesiyle birlikte balıkçılık yapan Cengiz Çoban, olayın şokunu hala üzerinden atamadığını söyledi. "Hergün olduğu gibi o sabahta ailesiyle birlikte saat 10:00 sıralarında iskeleden balık tutmak için açıldıklarını söyleyen Çoban, "İskeleden uzaklaşmamızdan 10 dakika falan geçmişti, eşim Leyla denizin üzerinde yüzen bir cisim fark etti. Oğlumla birlikte rotamızı o yöne çevirdik" dedi.

ÇIĞLIKLAR YÜKSELİYORDU

Yaklaştıklarında karartının insan olduğunu fark ederek o kişiyi eşi ve oğluyla birlikte denizden çıkardıklarını söyleyen Çoban, " Battaniyeye sarıp, ona kendi elbiselerimden giydirdim. Çok kötü görünüyordu, Türkçesi çok zayıftı. Eliyle karşıyı işaret edip "ordalar, çok insan" diyebildi. Eşim Leyla ve oğlum Cemre'ye dönüp sıcak bir şeyler vermelerini söyleyip geminin rotasını o yöne çevirdim. 3 mil falan ilerledik. O an gözlerime inanamadım. Etraftan çığlıklar yükseliyordu, çoğu kendinden geçmişti"