Korkunç tır kazasında 5 kişi ölmüştü! Şoförün cezası bugün belli oldu!

Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde, kazayla ilgili dava açıldı. Davanın ilk duruşması 5 Nisan tarihinde görüldü. Savunmalar yapıldı. Tır sürücüsü Taha Kurtoğlu'nun tutukluluk haline karar verildi. 10 Mayıs'a ertelenen 2'nci duruşmada da Kurtoğlu'nun tutukluluk haline devam kararı verilirken, dosya üzerinden bilirkişiden kusur değerlendirilmesi istendi. Dava 21 Haziran'a ertelendi. 22 Nisan'da olay yerinde keşif yapıldı. Bilirkişi, tır şoförünün asli kusurlu, ölen araç sürücüsünün ise tali kusurlu olduğuna yönelik değerlendirmede bulundu. Öte yandan, otopsi ve diğer raporlara göre, kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Birkan Gugul'un 286 promil alkollü olduğu ve kaza sonrası aracın hız kadranının 230'da takılı kaldığı bilirkişi tarafından tespit edildi.